Вспышка COVID-19. С вьетнамского курорта эвакуируют около 80 тыс. человек

Несколько дней понадобится правительству Вьетнама, чтобы эвакуировать туристов из курортного города Дананга, в котором произошла вспышка коронавируса.

Местная авиакомпания будет выполнять по 100 рейсов в день из Дананга в 11 городов Вьетнама Фото: EPA

Власти Вьетнама заявили о начале эвакуации туристов из курортного города Дананг, в котором выявили новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщил сайт правительства Вьетнама.

Из города будет вывезено около 80 тыс. туристов, большинство из них – жители Вьетнама. На это понадобится не менее четырех дней, сказано в сообщении.

В эвакуации будет задействована гражданская авиация страны. Местная авиакомпания будет выполнять по 100 рейсов в день из Дананга в 11 городов Вьетнама.

К 25 июля во Вьетнаме 99 дней не фиксировались новые случаи COVID-19. 25 июля коронавирус подтвердили у 57-летнего мужчины, на следующий день – еще у двух человек.

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, на 27 июля во Вьетнаме выявлен 431 заболевший COVID-19, в стране не зафиксировано ни одной смерти, 365 пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 июля в мире коронавирусом заразилось 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели.