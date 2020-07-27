Советник Трампа по нацбезопасности заболел COVID-19 – СМИ

С момента подтверждения COVID-19 советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен находился в изоляции дома и руководил Советом национальной безопасности по телефону, отмечает Bloobmberg.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заболел COVID-19, сообщает Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что 54-летний О'Брайен с конца прошлой недели отсутствовал на работе. По их данным, О'Брайен заразился после того, как несколько дней провел на семейном мероприятии.

С момента подтверждения диагноза О'Брайен находился в изоляции дома, все еще руководя Советом национальной безопасности и выполняя большую часть своей работы по телефону.

Это уже не первый случай заражения коронавирусной инфекцией сотрудниками Белого дома. 7 мая COVID-19 подтвердили у военнослужащего морской пехоты США, который является личным камердинером Трампа. Из-за этого случая Трамп пообещал тестироваться на наличие болезни каждый день.

А через несколько дней – 9 мая – болезнь выявили и у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кейти Миллер.