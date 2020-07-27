Советник Трампа по нацбезопасности заболел COVID-19 – СМИ

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заболел COVID-19, сообщает Bloomberg.
Источники агентства сообщили, что 54-летний О'Брайен с конца прошлой недели отсутствовал на работе. По их данным, О'Брайен заразился после того, как несколько дней провел на семейном мероприятии.
С момента подтверждения диагноза О'Брайен находился в изоляции дома, все еще руководя Советом национальной безопасности и выполняя большую часть своей работы по телефону.
Это уже не первый случай заражения коронавирусной инфекцией сотрудниками Белого дома. 7 мая COVID-19 подтвердили у военнослужащего морской пехоты США, который является личным камердинером Трампа. Из-за этого случая Трамп пообещал тестироваться на наличие болезни каждый день.
А через несколько дней – 9 мая – болезнь выявили и у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кейти Миллер.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 27 июля в мире коронавирусом заразились 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели. США находится на первом месте по количеству больных – в стране подтвердили 4,2 млн случаев заражения, почти 147 тыс. человек умерли.