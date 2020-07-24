Коронавирус в Острожской психбольнице: изолировали 10 пациентов и двух медсестер

В Острожской психиатрической больнице коронавирус выявили у 10 пациентов и двух медсестер. Всех изолировали, проводится эпидемиологическое расследование.

Коронавирус обнаружили у 10 пациентов и двух медсестер Фото: depositphotos.com

У 10 пациентов и двух медсестер в Острожской психиатрической больнице Ровенской области 24 июля подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на главного санитарного врача области Романа Сафонова.

"Тяжелых форм нет, контактные лица изолированы. Медицинские работники – амбулаторно. Сейчас проводится эпидрасследование", – сказал Сафонов.

По его словам, сейчас в больнице находится около 250 пациентов и 400 человек медицинского персонала.

За сутки с 23-го по 24 июля в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 972 человек. Это самый высокий показатель заболеваемости за июль. Накануне этот показатель равнялся 856.

За указанный период от COVID-19 умерли 20 человек, выздоровели 886 человек. Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Львовской области (126) и Киеве (118). Ни одного случая не выявлено в Кировоградской и Херсонской областях.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, по состоянию на утро 24 июля во всем мире коронавирусом заразилось 15 446 800 человек. Жертвами COVID-19 стали 632 178 человек, выздоровело 8 763 796 человек.