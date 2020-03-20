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Глава минздрава Нидерландов потерял сознание во время обсуждения коронавируса. На следующий день он подал в отставку

Бруно Брюинс, который занимал должность министра здравоохранения Нидерландов с 2017 года, сравнил борьбу с коронавирусом с профессиональным спортом высочайшего уровня и сказал, что он больше не может исполнять свои обязанности из-за истощения.

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Брюинс (в центре справа) упал в обморок в парламенте 18 марта
Брюинс (в центре справа) упал в обморок в парламенте 18 марта
Фото: EPA

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс 19 марта подал в отставку, сообщило издание NL Times

Он сказал, что физически не справляется с поставленными задачами. 

Министр сравнил борьбу с коронавирусом с профессиональным спортом высочайшего уровня. 

"И я пришел к выводу, что мое тело больше не может справляться с этим из-за истощения", – заявил он.

За день до отставки, 18 марта, Брюинс потерял сознание в Палате представителей во время парламентских слушаний, посвященных мероприятиям по противодействию распространению коронавируса. Видео опубликовало в YouTube издание NU.nl

ВИДЕО
Видео: NU.nl / YouTube

NL Times отмечает, что он находился за трибуной и отвечал на вопросы депутатов примерно 35 минут. Во время одного из вопросов он сделал шаг назад, а затем упал. 

"Спасибо за поддержку. Я упал в обморок от истощения и напряженных недель. Сейчас мне лучше. Иду домой, чтобы отдохнуть сегодня вечером, а завтра снова вернуться на работу и как можно лучше бороться с коронавирусом",  – написал он сразу после инцидента в Twitter.  

Брюинс занимал должность министра с октября 2017 года. 

И.о. министра 20 марта был назначен Мартин ван Рийн, сообщается в Twitter ведомства. 

В Нидерландах по состоянию на 20 марта коронавирус подтвердили у 2994 человек, 106 из них умерли, сообщает Hart van Nederland

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 20 марта, коронавирусом инфицировано более 210 тыс. человек во всем мире, более 9 тыс. из них погибли.

В Украине коронавирус подтвержден у 29 человек, трое из них скончались.

Теги: Нидерланды, инфекция, пандемия, коронавирус
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