Глава минздрава Нидерландов потерял сознание во время обсуждения коронавируса. На следующий день он подал в отставку

Бруно Брюинс, который занимал должность министра здравоохранения Нидерландов с 2017 года, сравнил борьбу с коронавирусом с профессиональным спортом высочайшего уровня и сказал, что он больше не может исполнять свои обязанности из-за истощения.

Брюинс (в центре справа) упал в обморок в парламенте 18 марта Фото: EPA

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс 19 марта подал в отставку, сообщило издание NL Times.

Он сказал, что физически не справляется с поставленными задачами.

Министр сравнил борьбу с коронавирусом с профессиональным спортом высочайшего уровня.

"И я пришел к выводу, что мое тело больше не может справляться с этим из-за истощения", – заявил он.

За день до отставки, 18 марта, Брюинс потерял сознание в Палате представителей во время парламентских слушаний, посвященных мероприятиям по противодействию распространению коронавируса. Видео опубликовало в YouTube издание NU.nl.

ВИДЕО

Видео: NU.nl / YouTube

NL Times отмечает, что он находился за трибуной и отвечал на вопросы депутатов примерно 35 минут. Во время одного из вопросов он сделал шаг назад, а затем упал.

"Спасибо за поддержку. Я упал в обморок от истощения и напряженных недель. Сейчас мне лучше. Иду домой, чтобы отдохнуть сегодня вечером, а завтра снова вернуться на работу и как можно лучше бороться с коронавирусом", – написал он сразу после инцидента в Twitter.

Dank voor al jullie steun voor zojuist. Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de #coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden. — Bruno Bruins (@bruno_bruins) March 18, 2020

Брюинс занимал должность министра с октября 2017 года.

И.о. министра 20 марта был назначен Мартин ван Рийн, сообщается в Twitter ведомства.

Zojuist heeft @MinPres bekendgemaakt dat Martin van Rijn (@mjrijn) tijdelijk de nieuwe minister voor Medische Zorg wordt.



We heten hem van harte welkom!



Lees hier het hele statement. * pic.twitter.com/NfhFcy8c9P — Ministerie van VWS (@MinVWS) March 20, 2020

В Нидерландах по состоянию на 20 марта коронавирус подтвердили у 2994 человек, 106 из них умерли, сообщает Hart van Nederland.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 20 марта, коронавирусом инфицировано более 210 тыс. человек во всем мире, более 9 тыс. из них погибли.

В Украине коронавирус подтвержден у 29 человек, трое из них скончались.