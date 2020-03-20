Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 29. Первый случай зарегистрирован в Харьковской области

Министерство здравоохранения Украины подтвердило три новых случая заражения коронавирусом: во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

К вечеру 20 марта в Украине коронавирусом заразилось 29 человек Фото: EPA (архив)

По состоянию на 20.00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавірус_інфо", верифицированном Министерством здравоохранения Украины.

"Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один – в Харьковской, один – во Львовской. На данный момент от COVID-19 в Украине скончалось три человека", – отметили в Минздраве.

По состоянию на 18.00 20 марта в Украине было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли. Около 19.00 о первом случае заражения коронавирусом во Львове сообщил мэр города Андрей Садовый. По его словам, заболел 70-летний львовянин, который неделю назад вернулся из Германии.

В Харьковской области до этого момента не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.