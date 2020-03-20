По мнению специалистов Bank of America, экономика США примерно к июлю может вернуться к нормальному состоянию.

Экономика Соединенных Штатов впала в рецессию, во втором квартале 2020 года падение может составить до 12% ВВП. Как сообщает телеканал CNBC, такое мнение высказала экономист Bank of America Мишель Мэйер.

По итогам года ВВП США может сократиться на 0,8%, полагает эксперт.

При этом Мэйер считает, что кризис может быть краткосрочным: в апреле ожидается провал, за которым последует период медленного роста, и уже к июню текущего года экономика начнет возвращаться к нормальному состоянию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались; 14 тыс. случаев болезни и 210 смертей приходятся на США.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. По прогнозам МВФ, если экономика Китая начнет восстанавливаться во втором квартале 2020 года, то рост ВВП Китая замедлится на 0,4 процентного пункта, мировой экономики – на 0,1 процентного пункта, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Панические настроения из-за вспышки коронавируса спровоцировали падение фондовых рынков Европы и США.