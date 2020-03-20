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Евро 2020 не будет менять название, несмотря на перенос на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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УЕФА перенес Евро 2020 17 марта
УЕФА перенес Евро 2020 17 марта
Фото: EPA

УЕФА не изменит название турнира Евро 2020, несмотря на перенос соревнований на 2021 год, об этом сообщает организация на официальной странице в Twitter.

17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы 2020 года по футболу из-за распространения коронавирусной инфекции. Новая дата проведения турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек.

Теги: футбол, УЕФА, Евро 2020, чемпионат Европы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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