Евро 2020 не будет менять название, несмотря на перенос на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

УЕФА не изменит название турнира Евро 2020, несмотря на перенос соревнований на 2021 год, об этом сообщает организация на официальной странице в Twitter.

17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы 2020 года по футболу из-за распространения коронавирусной инфекции. Новая дата проведения турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9 — UEFA (@UEFA) March 20, 2020

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек.