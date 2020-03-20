Хименес-Браво рассказал правила приготовления пищи во время карантина

Украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво проходит двухнедельную самоизоляцию.

Хименес-Браво рекомендует мыть руки до, во время и после приготовления еды Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво считает, что чеснок не является панацеей от коронавируса. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав социальный видеоролик.

"Чеснок – не панацея. Это, конечно, полезный продукт, но от коронавируса он не спасет. Мойте руки до, во время и после приготовления блюд, тщательно пропекайте мясо, а также используйте разные досочки и ножи для сырых и готовых продуктов", – перечислил ведущий правила, которые помогут не заразиться коронавирусом.

Хименес-Браво также сообщил, что в настоящее время проходит двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Украину из Маврикия.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека.

Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами. 18 марта в стране приостановлены внутренние пассажирские перевозки.

В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.