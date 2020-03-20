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COVID-19 в Италии. Более 600 умерших за сутки, 4 тыс. заболевших

По состоянию на 18.00 20 марта количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии превысило 4 тыс. человек.

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Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в Италии выросло до 47 021
Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в Италии выросло до 47 021
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 627 человек, сообщило министерство здравоохранения Италии. Это максимальные суточные потери в стране с начала эпидемии.

Общее число жертв эпидемии составляет 4032 человека.

Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране выросло до 47 021 (+5986 по сравнению со вчерашним днем): 37 860 человек продолжают болеть (+4670 со вчерашнего дня), 5129 человек выздоровели (+729). В общее число подтвержденных случаев также включены умершие от инфекции.

Среди тех, кто продолжает болеть, 19 185 человек находятся в домашней изоляции (+4250), 16 020 госпитализированы (+263), еще 2655 человек лежат в реанимации (+157).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

Теги: Италия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, реанимация, коронавирус
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