Google выведет сотрудников в офисы не раньше лета 2021 года – СМИ

Не менее 200 тыс. сотрудников компании Google продолжат работать удаленно из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

США на первом месте по количеству больных COVID-19, в стране подтвердили 4,2 млн случая заражения Фото: EPA

Корпорация Google будет держать своих сотрудников дома по крайней мере до июля 2021 года. Об этом 27 июля сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Это первая американская корпорация, заявившая о таком шаге в свете пандемии коронавируса, отметило издание.

Решение не выводить сотрудников в офисы затронет примерно 200 тыс. штатных сотрудников и сотрудников, работающих по контракту в компании Alphabet Inc., которая являются материнской компанией Google.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 27 июля в мире коронавирусом заразились 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели. США – на первом месте по количеству больных COVID-19, в стране подтвердили 4,2 млн случая заражения, почти 147 тыс. человек умерли.