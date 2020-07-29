Вспышка коронавируса в Винницкой больнице: заболело 25 человек

В Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова COVID-19 выявили у 25 человек. Винница остается эпицентром по количеству больных в области.

В Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова произошла вспышка коронавируса. COVID-19 подтвержден у 25 человек, сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook 27 июля.

"О вспышке коронавируса в областной больнице имени Николая Пирогова. На 19 часов 27 июля из 294 образцов COVID-19 уже подтвержден в 25 случаях, среди которых 11 – медицинские работники, 14 – пациенты", – написал он.

По информации Борзова, в Винницкой области болеют 88 медицинских работников. При этом, в Виннице наибольшее количество больных COVID-19 в области.

По состоянию на 28 июля в Виннице всего 2627 заболевших COVID-19. Умерло от коронавируса 47 человек, выздоровело – 1969.

В Украине по состоянию на сегодня заразились 66 575 человек, умерли 1629, вылечились 36 744 человек.