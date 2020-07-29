В Азербайджане медиа запретили сообщать о смерти журналистов и врачей от COVID-19 – СМИ

Азербайджанские СМИ получили инструкции, что сайты, которые публикуют новости о смерти журналистов и врачей от коронавируса, будут наказывать, сообщает JAMnews.

В Азербайджане заразилось коронавирусной инфекцией более 31 тыс. человек Фото: depositphotos.com

В Азербайджане средствам массовой информации запретили публиковать новости о смерти журналистов и врачей от COVID-19. Об этом сообщает местное издание JAMnews, ссылаясь на пожелавшего остаться неизвестным журналиста.

Сотрудник СМИ рассказал, что внутри редакций распространили инструкцию, согласной которой сайты, которые публикуют новости о смерти журналистов и врачей от коронавируса, будут наказывать. О мерах наказания пока ничего не известно.

Такое сообщение появилось на фоне информации, что главный редактор Общественного телевидения Азербайджана Амрах Фаганоглу умер от COVID-19. Изначально новость об этом распространил сам телеканал, вслед за ним об этом написали многие азербайджанские сайты, но спустя некоторое время новость удалили, отмечает JAMnews.

По состоянию на 29 июля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Азербайджане заразилось коронавирусной инфекцией более 31 тыс. человек, из них 438 – умерли.