В общежитии КПИ коронавирус подтвержден еще у 81 курсанта – КГГА

В общей сложности в общежитии Киевского политехнического института лабораторно подтверждено 133 случая заболевания COVID-19 среди курсантов, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В общежитии столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" коронавирус подтвержден еще у 81 курсанта. Об этом 29 июля заявил исполняющий обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Чумак, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Вчера специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые контактировали с заболевшими. Результаты исследований мы получили сегодня. Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под контролем", – уточнил Чумак.

Он отметил, что всего в общежитии проживает 152 курсанта. После обнаружения первых заболевших в помещениях проводится дезинфекция.

В общей сложности в общежитии Киевского политехнического института лабораторно подтверждено 133 случая заболевания COVID-19 среди курсантов

26 июля стало известно, что в общежитии КПИ COVID-19 заболело 52 человека.

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев COVID-19 достигло с начала эпидемии 67 597, умерло 1650 человек, 37 394 – выздоровели.

В Киеве зафиксировано 7932 случая коронавируса, 132 человека умерли.