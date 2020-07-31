"Скорая" будет доезжать до пациента быстрее – Степанов

В Украине планируют ввести принцип экстерриториальности в работе экстренной медпомощи, "скорая" будет выезжать на вызовы без привязки к области. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Почти на всех автомобилях скорой помощи установлены GPS-навигаторы, которые позволят диспетчеру направлять на вызов ближайшую карету Фото: pixabay.com

"Скорая" будет приезжать на вызовы пациентов быстрее благодаря новому принципу работы, который собирается внедрить Минздрав, – без привязки к области. Об этом 31 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вопрос, который мы хотим завершить в этом году, – введение принципа экстерриториальности. В случае, если машина скорой помощи находится рядом с другой областью, она сможет выезжать туда оказывать медицинскую помощь", – сообщил министр.

По его словам, почти на всех автомобилях экстренной медпомощи установлены GPS-навигаторы, которые позволят диспетчеру направлять на вызов ближайшую к пациенту машину "скорой" без привязки к области.

"Эта система проработана уже во многих областях. И там, где она полностью заработала, мы видим существенное уменьшение времени проезда на вызов",– отметил Степанов.

В мае 2019 года Минздрав Украины начал первый этап трансформации системы экстренной медицинской помощи. На реализацию пилотного проекта реформирования в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве в госбюджете было предусмотрено 922,5 млн грн.

Одной из задач реформирования было названо обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит получать информацию о состоянии каждого вызова в определенное время.