Степанов рассказал, в каких регионах Украины смогут начать работу детские лагеря

Детские оздоровительные лагеря смогут принять детей в "зеленой" и "желтой" зоне. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Разрешение на работу получат лагеря в регионах, которые отнесены к "зеленой" и "желтой" карантинным зонам Фото: depositphotos.com

С 1 августа часть детских лагерей Украины сможет открыться, решение об этом будут принимать местные органы власти. Об этом 30 июля на брифинге, который транслировался в Facebook, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, разрешение на работу получат лагеря в регионах, которые будут отнесены к "зеленой" и "желтой" зонам.

"У нас четко прописаны правила функционирования детских лагерей в условиях пандемии COVID-19. Они были прописаны и утверждены главным санврачом Украины [Виктором Ляшко], они будут доведены непосредственно до сотрудников, которые это контролируют. Основной вопрос контроля возложен на территориальные органы исполнительной власти, прежде всего на Госпотребслужбу", – отметил Степанов.

С 1-го по 31 августа на территории Украины действует адаптивный карантин с разделением регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню распространения коронавируса.

Кабинет Министров Украины определил минимальные (для регионов из "зеленой" зоны) и максимальные (для "красной" зоны) карантинные ограничения.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

По состоянию на 30 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 68 794 (+1197), 1673 из них умерли (+23), 38 154 выздоровели (+760).