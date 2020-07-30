Степанов назвал главную причину роста числа больных COVID-19 на западе Украины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что большое количество людей переносят коронавирус бессимптомно, формируя таким образом иммунитет.

На сегодняшний день половина областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина Фото: depositphotos.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании под председательством президента Владимира Зеленского 30 июля заявил, что главной причиной роста количества больных COVID-19 на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Об этом сообщает сайт главы государства.

По словам Степанова, согласно результатам эпидемиологического расследования, вторая основная причина распространения инфекции связана с общественным транспортом и перемещением людей по стране на отдых.

Также министр отметил, что большое количество людей переносят коронавирус бессимптомно.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", – сказал Зеленский.

По состоянию на 30 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 68 794, из них 1673 умерли, 38 154 выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано 1197 новых случаев COVID-19.

На сегодняшний день половина областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина. На западе страны – это Волынь, Закарпатье, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.