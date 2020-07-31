За сутки в Украине выявлено более 1000 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 1090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне был зарегистрирован рекорный суточный прирост – 1197 новых случаев.
Общее количество заболевших в Украине, по данным СНБО, составляет 69 884.
С начала эпидемии скончались 1693 пациента (20 из них за последние сутки), выздоровели 38 752 человека (+598). Продолжают болеть 29 439 пациентов.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам Украины выглядит так:
Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской области (147), в Киеве (110) и Ивано-Франковской области (111). По одному случаю зафиксировано в Сумской и Кировоградской областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 31 июля коронавирусом в мире заразились 17 241 298 человек, жертвами COVID-19 стали 672 062 человека, выздоровело 10 089 350 человек.