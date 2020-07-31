За сутки в Украине выявлено более 1000 новых случаев COVID-19

С начала эпидемии коронавируса в Украине заразились почти 70 тыс. человек. Скончались 1693 пациента, выздоровели – 38 752.

За последние сутки в Украине подтвердили 1090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне был зарегистрирован рекорный суточный прирост – 1197 новых случаев.

Общее количество заболевших в Украине, по данным СНБО, составляет 69 884.

С начала эпидемии скончались 1693 пациента (20 из них за последние сутки), выздоровели 38 752 человека (+598). Продолжают болеть 29 439 пациентов.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 2736;

Волынская область – 3783;

Днепропетровская область – 1402;

Донецкая область – 881;

Житомирская область – 1850;

Закарпатская область – 5146;

Запорожская область – 790;

Ивано-Франковская область – 4557;

Киев – 8241;

Киевская область – 3716;

Кировоградская область – 703;

Луганская область – 126;

Львовская область – 9526;

Николаевская область – 590;

Одесская область – 3214;

Полтавская область – 440;

Ровенская область – 6024;

Сумская область – 485;

Тернопольская область – 2976;

Харьковская область – 3711;

Херсонская область – 227;

Хмельницкая область – 1138;

Черкасская область – 924;

Черновицкая область – 5875;

Черниговская область – 823.

Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской области (147), в Киеве (110) и Ивано-Франковской области (111). По одному случаю зафиксировано в Сумской и Кировоградской областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 31 июля коронавирусом в мире заразились 17 241 298 человек, жертвами COVID-19 стали 672 062 человека, выздоровело 10 089 350 человек.