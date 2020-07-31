Глава ВОЗ назвал причину вспышки коронавируса во многих странах

Поведение молодежи, которая пренебрежительно относится к пандемии коронавируса, является причиной всплеска COVID-19 в ряде стран, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус призвал молодежь соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и других Фото: ЕРА

Вспышки коронавируса в некоторых странах связаны с легкомысленным отношением к нему молодежи. Такое мнение высказал на брифинге 30 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Стенограмма обнародована на сайте ВОЗ.

"Хотя пожилые люди подвергаются более высокому риску серьезных осложнений, молодые люди тоже подвержены риску. Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся, – убедить их в этом риске. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в некоторых странах всплески заболеваемости отчасти объясняются тем, что молодые люди ослабляют свою бдительность в летний период в северном полушарии", – подчеркнул Гебрейесус.

Он отметил, что молодые люди так же заражаются, умирают и передают вирус другим, как и люди более старшего возраста.

Глава ВОЗ призвал молодежь соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и других.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 31 июля коронавирусом в мире заразились 17 241 298 человек, жертвами COVID-19 стали 672 062 человека, выздоровело 10 089 350 человек.