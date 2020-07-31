Во Львовской области произошла вспышка COVID-19 в монастыре

Святоуспенская Уневская лавра во Львовской области закрывает свою территорию для доступа, сообщили в монастыре.

Во Львовской области Святоуспенская Уневская лавра Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) закроется на карантин. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба монастыря на своей странице в Facebook.

"Святоуспенская Уневская лавра по причине выявления ПЦР-тестом случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 закрывает свою территорию для доступа других лиц. По этому поводу все публичные богослужения будут отменены", – говорится в сообщении.