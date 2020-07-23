Четверть областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

Киев отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851 Фото: depositphotos.com

Шесть областей Украины по состоянию на 23 июля не соответствуют условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения превышают допустимые 11% на Волыни, в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Негативная динамика роста случаев COVID-19 (более 10%) наблюдается в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Закарпатье по-прежнему – единственный регион Украины, где превышены допустимые (до 50%) нормы загруженности больниц. А в Черниговской области проведено недостаточно лабораторных тестов на COVID-19 – менее 24 на 100 тыс. населения.

Киев отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений.

По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851, летальных случаев 1551, выздоровели 34 000 человек. За минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек.