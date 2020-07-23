Выборы в Беларуси: число наблюдателей уменьшили из-за коронавируса

На выборах президента Беларуси во время заседаний участковых комиссий, при приеме протоколов и в помещения для голосования допустят не более пяти наблюдателей. Во время досрочного голосования в помещения для голосования разрешат войти лишь трем наблюдателям.

Во время президентской избирательной кампании в Беларуси решили уменьшить количество наблюдателей на участках для голосования из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов от 22 июля.

В постановлении сказано, что на заседаниях участковых комиссий, при приеме протоколов и в помещениях для голосования может присутствовать одновременно не более пяти наблюдателей. В период досрочного голосования в помещения для голосования допустят три наблюдателя.

При этом, если участковая комиссия состоит из семи человек, на ее заседаниях и в помещении для голосования в качестве наблюдателей могут присутствовать не более половины состава комиссии.

Требование не касается иностранных (международных) наблюдателей, депутатов Палаты представителей, членов Совета национального собрания Беларуси и депутатов местных советов.