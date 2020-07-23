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Выборы в Беларуси: число наблюдателей уменьшили из-за коронавируса

На выборах президента Беларуси во время заседаний участковых комиссий, при приеме протоколов и в помещения для голосования допустят не более пяти наблюдателей. Во время досрочного голосования в помещения для голосования разрешат войти лишь трем наблюдателям.

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Иностранных наблюдателей сокращать не будут
Иностранных наблюдателей сокращать не будут
Фото: ЕРА

Во время президентской избирательной кампании в Беларуси решили уменьшить количество наблюдателей на участках для голосования из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов от 22 июля.

В постановлении сказано, что на заседаниях участковых комиссий, при приеме протоколов и в помещениях для голосования может присутствовать одновременно не более пяти наблюдателей. В период досрочного голосования в помещения для голосования допустят три наблюдателя.

При этом, если участковая комиссия состоит из семи человек, на ее заседаниях и в помещении для голосования в качестве наблюдателей могут присутствовать не более половины состава комиссии.

Требование не касается иностранных (международных) наблюдателей, депутатов Палаты представителей, членов Совета национального собрания Беларуси и депутатов местных советов.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента Беларуси. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая вывезла своих детей в одну из стран Европейского союза, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

С президентской гонки в стране ранее снялись четыре кандидата: лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель, рок-музыкант Александр Таболич и глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич

Одного из главных соперников Лукашенко, банкира Виктор Бабарико заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. В этот же день в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков. Граждане Беларуси выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, коронавирус
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