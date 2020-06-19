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В Беларуси от участия в выборах президента отказались четыре кандидата

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. 19 июня истекает срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост.

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Кандидаты в президенты Беларуси до 19 июня должны собрать по 100 тыс. подписей
Кандидаты в президенты Беларуси до 19 июня должны собрать по 100 тыс. подписей
Фото: EPA

Глава движения "За Свободу" Юрий Губаревич, претендующий на пост президента Беларуси, заявил о том, что снимает свою кандидатуру, об этом пишет TUT.BY 19 июня.

Политик отметил, что не планировал собрать 100 тыс. подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты, а собирался использовать возможность проводить пикеты в Минске.

"С начала президентской избирательной кампании власти начали действовать нагло, грубо и жестоко. Репрессии росли с каждой неделей. Здесь нет остатков законности", – отметил Губаревич.

По информации "Интерфакса", с президентской гонки в Беларуси уже снялись четыре кандидата. Ранее об отказе от президентских амбиций заявили лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель и рок-музыкант Александр Таболич.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истекает срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. Александр Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок.

Агентство "Интерфакс-Запад" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Беларуси сообщило, что по данным на 18 июня, необходимое количество подписей (не менее 100 тыс.) сдали Лукашенко и Бабарико.

18 июня в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков – граждане выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Виктор Бабарико
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