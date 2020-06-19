В Минске сторонники оппозиции более шести часов стояли в живой цепи в знак протеста. Видео
18 июня в столице Беларуси Минске граждане выстроились в живую цепь в знак протеста против преследований оппозиционных политиков. Видео разместило "Радыё Свабода". TUT.BY сообщает, что акция против репрессий началась в 18.00 и завершилась после полуночи. Люди продолжали стоять и во время ливня, который обрушился на город. Среди протестовавших были претенденты в кандидаты на президентских выборах. Волонтеры утверждают, что число участников живой цепи – не менее 2,2 тыс.
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