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В Минске сторонники оппозиции более шести часов стояли в живой цепи в знак протеста. Видео

18 июня в столице Беларуси Минске граждане выстроились в живую цепь в знак протеста против преследований оппозиционных политиков. Видео разместило "Радыё Свабода". TUT.BY сообщает, что акция против репрессий началась в 18.00 и завершилась после полуночи. Люди продолжали стоять и во время ливня, который обрушился на город. Среди протестовавших были претенденты в кандидаты на президентских выборах. Волонтеры утверждают, что число участников живой цепи – не менее 2,2 тыс.

 
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Акцию провели в столице Беларуси
Акцию провели в столице Беларуси
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
видео

Видео: Радыё Свабода / YouTube
Теги: Беларусь, оппозиция, протесты, Минск, волонтеры, репрессии, политика, акция
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