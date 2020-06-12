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В Беларуси задержали сотрудников банка, который 20 лет возглавлял конкурент Лукашенко на выборах

В Беларуси задержали 15 топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Правоохранители считают, что банк под руководством бывшего руководителя Виктора Бабарико отмывал большие суммы денег и уклонялся от уплаты налогов.

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Лукашенко: Мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать
Лукашенко: Мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать
Фото: president.gov.by

Департамент финансовых расследований комитета госконтроля (ДФР КГК) Беларуси провел в главном офисе "Белгазпромбанка" в Минске обыски и задержал 15 человек в рамках уголовного дела об уклонении от налогов и отмывании денег, об этом сообщает портал TUT.BY 12 июня.

Задержаны 15 топ-менеджеров "Белгазпромбанка" из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах, заявил председатель КГК Иван Тертель, отмечает сайт.

"Работу по данному материалу мы вели с 2016 года. Направлены запросы в иностранные государства. Ответы по ряду причин получили в декабре 2019 года. Содержание ответов позволило активизировать мероприятия в отношении группы лиц, которые на систематической основе не уплачивали налоги в особо крупном размере и выводили полученные средства на территорию иностранных юрисдикций", – прокомментировал Тертель.

Он также отметил, что есть доказательства участия в незаконной деятельности Виктора Бабарико, который заявил об участии в выборах на пост президента Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание сотрудников банка.

"Я никого не боюсь. И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось", – сказал он.

Виктор Бабарико – белорусский банкир, работал на должности председателя правления "Белгазпромбанка" с 2000 года до 12 мая 2020-го.

Президентские выборы назначены в Беларуси на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок.

Среди наиболее ярких кандидатов – бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий, отставной дипломат Валерий Цепкало. Он был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко на президентских выборах 1994 года, после его победы стал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, президент
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