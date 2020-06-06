Лукашенко назвал хряком своего вероятного соперника на выборах президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал потенциальных кандидатов на участие в выборах президента страны и заявил, что не отдаст им Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил своего потенциального соперника на предстоящих президентских выборах Валерия Цепкало с хряком. Об этом он сказал во время встречи с журналистами, написало издание TUT.BY 4 июня.

Лукашенко вспомнил слова своего соперника о том, что когда-то президент Беларуси вызвал доверие у его бабушки благодаря знанию о том, сколько поросят рождается от свиноматки.

"Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята", – сказал Лукашенко.

Он высказал мнение, что "люди идут на выборы, чтобы перевернуть страну и дестабилизировать обстановку".

"Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат. Мы два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того, чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году", – добавил белорусский президент.

Президентские выборы назначены в Беларуси на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок.

Среди наиболее ярких кандидатов – бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий, отставной дипломат Валерий Цепкало. Он был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко на президентских выборах 1994 года, после его победы стал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси.