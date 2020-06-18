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В Беларуси перестал выходить на связь конкурент Лукашенко на выборах президента Бабарико

Штаб претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико сообщил, что он перестал выходить на связь после того, как утром в четверг повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Бабарико является одним из главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента.

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Бабарико не выходит на связь
Бабарико не выходит на связь
Фото: Виктор Бабарико / Facebook

В Беларуси на связь перестал выходить кандидат в президенты страны Виктор Бабарико. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба штаба Бабарико.

Там отметили, что команда собрала уже 425 тыс. подписей из 100 тыс. необходимых, и сегодня утром Бабарико с сыном Эдуардом поехали сдавать очередную часть подписей в избирательную комиссию.

"Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны. Департамент финансовых расследований [Комитета государственного контроля Республики Беларусь] дверь не открывает, комментариев не дает", – говорится в сообщении.

Накануне в штабе изданию TUT.BY сообщили, что счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован. Арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были.

По данным команды Бабарико, в настоящее время на расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более 100 тыс. белорусских рублей (боолее 1,2 млн гривен). 

В избирательной комиссии штабу посоветовали обратиться в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

Несколько дней назад в Беларуси задержали 15 топ-менеджеров "Белгазпромбанка", которым 20 лет руководил Бабарико. Правоохранители считают, что банк отмывал большие суммы денег и уклонялся от уплаты налогов.

Виктор Бабарико – белорусский банкир, работал на должности председателя правления "Белгазпромбанка" с 2000 года по 12 мая 2020-го.

Президентские выборы назначены в Беларуси на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок.

Среди кандидатов на пост президента Беларуси – экс-глава Парка высоких технологий, отставной дипломат Валерий Цепкало. Он был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко на президентских выборах 1994 года, после его победы стал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, президент
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