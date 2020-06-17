Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Украина открыла пункты пропуска на границе с Беларусью и Россией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в соответствии с решением правительства будут открыты пешеходные и автомобильные пункты пропуска на границах с Беларусью и России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пункты пропуска "Дольск" и "Вильча" возобновят работу, сообщил Аваков
Пункты пропуска "Дольск" и "Вильча" возобновят работу, сообщил Аваков
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границах с Беларусью и Россией. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", такое решение было принято на заседании правительства 17 июня.

"[Документ предусматривает] восстановление пешеходного сообщения в пунктах пропуска на госгранице с РФ и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантинных мер в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча", – заявил Аваков.

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса действует с 12 марта. С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На том же заседании правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой, тогда как пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью остались закрытыми.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

Теги: Россия, транспорт, Украина, Беларусь, Кабинет Министров, Арсен Аваков, правительство, граница, карантин, Кабмин, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS