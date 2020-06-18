МИД Беларуси ознакомит послов из ЕС с позицией власти по оппозиционеру Бабарико. Есть три варианта развития ситуации, каждый – неприятен и опасен

У Бабарико обыск. МИД Беларуси вызывает послов стран ЕС на встречу. Тему не называют, но она и так понятна.

Похоже, послов будут знакомить с реальной (а не формальной) аргументацией позиции власти по Бабарико и Тихановским.

И тут есть три варианта, каждый из которых неприятен:

1. Будут "железные" доказательства связи указанных людей (точнее, их кампаний) с РФ. Послы поймут, но это означает, что активная фаза игры с востока началась.

2. Доказательства слабые, но Макей попытается продвинуть тему "реал-политик" – то есть Лукашенко на сегодня якобы меньшее из зол. Если послы "поверят", дальше будет хуже, но уже для белорусов от власти. Клямку снесет, и прессовать начнут реально.

3. Послы не поверят, либо доказательства слабы. Лукашенко все равно не будет отступать – и мы на пороге повторения 2011 года. Выгодополучателем того периода была РФ – как-никак еще в конце 2010-го в Кремле признавали, что Таможенный союз может заработать без Беларуси.

Очень неприятная и опасная ситуация.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора