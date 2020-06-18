Конкурента Лукашенко на выборах президента Бабарико задержали, он дает показания

В доме претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико проходит обыск. Он сам и его сын дают показания в департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Бабарико является одним из главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента.

Вероятный соперник Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента Беларуси Виктор Бабарико дает показания в департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Об этом говорится в Telegram-канале ATN News (Белтелерадиокомпании).

"Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в департамент финансовых расследований КГК. Основная цель "визита" – проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по "Белгазпромбанку". При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания", – говорится в сообщении.

Издание TUT.BY пишет, что адвокаты Бабарико не могут попасть к своим клиентам в здание ведомства – там якобы проходят "учения".

"А когда возле здания сотрудники Комитета госконтроля завидели прессу, то и вовсе закрыли двери изнутри на ключ", – говорится в сообщении.

Адвокаты отправили на почту ведомства уведомление о принятии защиты, но ответа нет. Жалобу на задержание подать тоже не удается.

Один из защитников рассказал, что Бабарико задержали, когда он ехал в авто. Машину остановили и "предложили проехать".

По данным агентства Sputnik, сейчас в доме Бабарико под Минском проходит обыск.

Штаб Бабарико сообщил, что он перестал выходить на связь после того, как утром в четверг повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Бабарико является одним из главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента. Счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован.

Несколько дней назад в Беларуси задержали 15 топ-менеджеров "Белгазпромбанка", которым 20 лет руководил Бабарико. Правоохранители считают, что банк отмывал большие суммы денег и уклонялся от уплаты налогов.

Виктор Бабарико – белорусский банкир, работал на должности председателя правления "Белгазпромбанка" с 2000 года по 12 мая 2020-го.

Президентские выборы назначены в Беларуси на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок.