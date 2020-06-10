"Надо прошерстить этих пузатых буржуев". Лукашенко заявил, что в Беларуси из частных компаний увольняют его сторонников. Видео

Лукашенко потребовал привлечь контролирующие органы, чтобы "прошерстить этих пузатых буржуев".

Президентские выборы назначены в Беларуси на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок.

Среди наиболее ярких кандидатов – бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий, отставной дипломат Валерий Цепкало. Он был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко на президентских выборах 1994 года, после его победы стал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси.