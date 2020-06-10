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"Надо прошерстить этих пузатых буржуев". Лукашенко заявил, что в Беларуси из частных компаний увольняют его сторонников. Видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 10 июня заявил, что в преддверии президентских выборов из частных компаний увольняют сотрудников, которые поддерживают действующего главу государства или отказываются поставить подписи в поддержку его соперников. Видео выступления Лукашенко опубликовало белорусское государственное агентство БЕЛТА. "Я еще в начале года просил не увольнять людей из-за пандемии [коронавируса]. Дело же здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: "А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу! [...] Значит, надо этих буржуев привести в чувство", – заявил он.

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Лукашенко утверждает, что бизнесмены безосновательно увольняют его сторонников
Лукашенко утверждает, что бизнесмены безосновательно увольняют его сторонников
Фото: EPA

Лукашенко потребовал привлечь контролирующие органы, чтобы "прошерстить этих пузатых буржуев".

Президентские выборы назначены в Беларуси на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок.

Среди наиболее ярких кандидатов – бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий, отставной дипломат Валерий Цепкало. Он был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко на президентских выборах 1994 года, после его победы стал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси.

видео

Видео: Информационное агентство БелТА / YouTube
Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко
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