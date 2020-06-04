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Лукашенко призвал новое правительство решить проблему зависимости Беларуси от рынка РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что необходимо диверсифицировать рынки.

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Лукашенко: Мы не можем даже от братской России зависеть на 50 55%
Лукашенко: Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому составу правительства решить проблему зависимости от российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Нет экспорта – нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны диверсифицировать рынки", – заявил Лукашенко.

Он напомнил, что уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков, и в этом направлении нужны серьезные подвижки.

"Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели – достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Другого выхода нет", – заявил он.

Президент также отметил, что в Беларуси открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо. При этом экономический рост должен быть не только за счет внутреннего рынка, но преимущественно за счет экспорта и внешнего спроса, добавил президент.

4 июня Лукашенко назначил руководителей нового состава правительства страны.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Изначально в белорусском Центризбиркоме планировали провести выборы главы государства 30 августа. Представители ряда политических сил считают, что проведение выборов во время пандемии коронавируса "безответственно и опасно", поэтому отказались от выдвижения своих кандидатов.

Лукашенко занимает должность президента Беларуси с 1994 года. В 2020 году он также намерен баллотироваться.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, экономика, правительство, президент
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