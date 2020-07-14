ЦИК Беларуси зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Беларуси зарегистрировала пять претендентов на пост главы государства, в том числе действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси зарегистрировала действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом на выборы президента страны. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов. Помимо Лукашенко, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатом в президенты банкиру Виктору Бабарико.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа. Лукашенко руководит страной с 1994 года. В преддверии голосования власти страны усилили давление на оппозицию. Бабарико, которого называли одним из главных соперников Лукашенко, был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.

Еще один потенциальный соперник Лукашенко – экс-дипломат Валерий Цепкало не сможет продолжить участие в гонке, так как Центризбирком Беларуси забраковал больше половины подписей, которые он собрал в поддержку выдвижения.