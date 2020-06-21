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Претенденту на пост президента Беларуси Бабарико и его сыну предъявлено обвинение и избрана мера пресечения

Постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано, сообщает пресс-служба кандидата в президенты Беларуси.

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18 июня Бабарико и его сына задержали
18 июня Бабарико и его сына задержали
Фото: Eduard Babariko / Facebook

Сыну претендента на пост президента Беларуси Эдуарду Бабарико, как и его отцу Виктору Бабарико, предъявили уголовное обвинение. Об этом сообщает пресс-служба кандидата в президенты Беларуси на странице в Twitter.

"Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.

По информации "Радыё свабода", адвокаты Бабарико Дмитрий Лаевский и Александр Пыльчанка находятся под соглашением о неразглашении.

Статья или статьи, по которым были предъявлены обвинения, не разглашаются.

"Он жив и здоров. Намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности", – добавил Лаевский.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына задержали.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси, где на 9 августа запланированы выборы президента.

В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истек срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. Александр Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок. Четверо кандидатов снялись с выборов. Оппозиционный кандидат Бабарико 18 июня был задержан и находится в изоляторе. Всего о сборе 100 тыс. подписей, необходимых для внесения в бюллетень для голосования, объявили восемь политиков.

Социологические опросы в Беларуси не проводятся; по данным интернет-опросов негосударственных СМИ, Бабарико уверенно лидировал с перспективой победы в первом туре. Так, майский опрос TUT.BY давал ему 54,91%, у ближайшего конкурента Валерия Цепкало было 15,22%, у Лукашенко – 6,24%.

18 июня в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков – граждане выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов. 19 июня на митингах милиция задержала около 120 человек, среди задержанных – журналисты.

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