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В МИД Беларуси прокомментировали задержание кандидата в президенты Бабарико

Евросоюз 19 июня призвал белорусские власти немедленно освободить банкира и оппозиционного политика Виктора Бабарико. По словам министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, за преступления, которые инкриминируются задержанному, в ЕС серьезно наказывают.

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Бабарико задержан, ЕС требует обеспечить беспристрастное расследование его дела
Бабарико задержан, ЕС требует обеспечить беспристрастное расследование его дела
Фото: ЕРА

Государствам Европейского союза следует посмотреть на подоплеку уголовного дела в отношении бывшего председателя правления "Белгазпромбанка", оппозиционного политика Виктора Бабарико. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил 19 июня в комментарии российскому изданию "Коммерсантъ".

18 июня Служба внешних связей ЕС выпустила заявление с требованием немедленно освободить Бабарико и его сына Эдуарда, являющегося руководителем его предвыборной кампании, а также обеспечить справедливое, прозрачное и беспристрастное расследование и право на доступ к адвокату.

По словам Макея, в деле Бабарико речь идет о серьезных финансовых нарушениях.

"Уклонение от уплаты налогов и отмывание денег – это серьезные преступления, за которые в странах ЕС наказывают очень и очень серьезно, в любой стране. Здесь, несмотря даже на проходящую политическую кампанию, никому не будет позволено нарушать законодательство. А есть конкретные доказательства, кстати, полученные из европейских стран, в том числе из стран ЕС, что те или иные лица занимались противоправной деятельностью", – утверждает глава МИД.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына задержали.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси, где на 9 августа запланированы выборы президента.

18 июня в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков – граждане выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов.

Теги: налоги, Беларусь, оппозиция, задержание, Владимир Макей, Евросоюз, уголовное дело, отмывание денег, Виктор Бабарико, Белгазпромбанк
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