В Беларуси заявили, что за вероятным кандидатом в президенты Бабарико стоят "кукловоды" из "Газпрома". В Кремле ожидают объяснений

Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Иван Тертель заявил, что задержание вероятного кандидата в президенты Виктора Бабарико связано с его незаконной деятельностью на посту председателя правления "Белгазпромбанка" (он принадлежит российским "Газпромбанку" и "Газпрому") и не имеет отношения к избирательной кампании в стране. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что выборы в Беларуси – ее внутреннее дело и Россия не вмешивается в этот процесс.

Банкир Бабарико был задержан 18 июня, сейчас он находится в СИЗО КГБ Фото: babariko.by

Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Иван Тертель заявил 18 июня, что к противоправной деятельности оппозиционного политика, бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме", сообщило агентство БЕЛТА.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней), сообщило "Радыё Свабода". Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

"Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а может быть, и выше", – сказал Тертель.

По его словам, в организованную группу, которая занималась противоправной деятельностью (в частности, махинациями с векселями и отмыванием денег) входили бывшие и действующие сотрудники "Белгазпромбанка". По этому делу задержали около 20 человек, в том числе Бабарико.

Тертель утверждает, что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси.

"Данные события между собой никак не связаны. Комитет государственного контроля действует в строгом соответствии с законодательством", – заверил руководитель ведомства.

Центральный офис "Белгазпромбанка" в Минске. Фото: EPA

19 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Беларусь должна аргументировать свои обвинения в адрес российских компаний.

"Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать. Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами", – цитирует Пескова УНИАН.

По словам Пескова, интересы российских компаний, "тем более экономических гигантов", всегда находятся под защитой российского государства. Он подчеркнул, что предвыборная кампания в Беларуси – ее внутреннее дело и Россия не вмешивается в этот процесс. По словам Пескова, у Кремля нет своих кандидатов на выборах в Беларуси.

18 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти сорвали план организации "некоего майдана" в стране. "Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", – сказал глава государства, но не уточнил, кого он имеет в виду.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истекает срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок.

Агентство "Интерфакс-Запад" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Беларуси сообщило, что, по данным на 18 июня, необходимое количество подписей (не менее 100 тыс.) сдали Лукашенко и Бабарико.

18 июня в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков – граждане выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов.