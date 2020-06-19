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Санников: Сейчас в Беларуси происходит восстание народа против Лукашенко. Ненависть к нему просто зашкаливает

Президент Беларуси Александр Лукашенко своими действиями подготовил мобилизацию людей и протестное движение. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

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Санников: По сути, диктатор нынешние выборы с треском проиграл
Санников: По сути, диктатор нынешние выборы с треском проиграл
Фото: bnknews.org
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Президент Беларуси Александр Лукашенко арестовал двух лидеров процесса перемен – Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, но это не поможет режиму удержаться, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Сейчас в Беларуси происходит революция, которая началась как подписная, а теперь она трансформируется в процесс обрушения режима. Происходит восстание народа против "Саши Три процента". Такие клички просто так не прилипают. Лукашенко подготовил мобилизацию людей своим хамским к ним отношением. И, конечно, свою роль сыграла пандемия. То, что сознательно сгоняли людей на массовые мероприятия, подвергая их жизнь угрозе. Такими действиями Лукашенко подготовил почву. Ненависть к нему просто зашкаливает", – отметил политик.

По его словам, Лукашенко стремится репрессиями подавить протестные настроения.

"В этой кампании, в отличие от предыдущих, есть реальные кандидаты. Но реальный конкурент Лукашенко – сам народ. Конечно, в Беларуси не будет майдана. Будет плошча (площадь по-белорусски. – ГОРДОН). От этого никуда не уйти. Будет сажать Лукашенко лидеров протестов или нет. Он пытается репрессиями всех распугать. Но вчерашняя акция в Минске показала, что люди уже не собираются сдаваться. Теперь все может быть", – отметил собеседник.

Он сообщил, что активистов, которые поддерживают оппонентов Лукашенко, задерживают и отправляют в тюрьмы на три месяца.

"Лукашенко сажает тех, кто может составить ему конкуренцию. Он посадил двух лидеров процесса перемен – Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. Но это уже не поможет режиму. О свободных выборах речи больше нет. По сути, диктатор нынешние выборы с треском проиграл. Сейчас надо говорить о спасении людей, которых бросают в тюрьмы – активистов и членов инициативных групп. Раньше им давали по 15 суток. А сейчас – 90 суток. Их пытают в тюрьмах – не дают воды, держат в холодных камерах, льют хлорку на пол. Это же гестаповские методы", – подчеркнул Санников.

19 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти сорвали "масштабный план дестабилизации" ситуации в стране. "Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", – сказал Лукашенко.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истекает срок сбора подписей претендентов в высший государственный пост. За день до этого был задержан претендент на пост президента, бывший председатель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. До этого в Беларуси задержали 15 действующих и бывших топ-менеджеров и работников "Белгазпромбанка". Правоохранители считают, что банк отмывал большие суммы денег и уклонялся от уплаты налогов. В Комитете государственного контроля заявили, что Бабарико был непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности.

Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок. 

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь на 18 июня, необходимое количество подписей (не менее 100 тыс.) сдали Лукашенко и Бабарико, сообщило агентство "Интерфакс-Запад"

18 июня в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков – граждане выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов. 

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, оппозиция, преследования, протесты, Минск, репрессии, Андрей Санников, Виктор Бабарико
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