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Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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Бабарико и кто угодно другой будет развивать самостоятельную Беларусь, это уже неотменяемо. К Путину она сама уже не придет

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Мне пишут, что Виктор Бабарико в Беларуси – это кандидат, приятный Москве. Типа работал в российских структурах и все такое. Вот ничему люди не учатся даже на очевидных примерах.

Посмотрим на Порошенко: русскоязычный, бывший деятель СДПУ(о) и Партии регионов, министр правительства Азарова, прихожанин Московского патриархата, посетитель киевского клуба Дмитрия Киселева, если вы понимаете, о чем я. А чем все закончилось? Реально вел войну против России и даже томос организовал. Да, оставил нам всем провальные Минские соглашения, реанимированную коррупцию и восставшего из небытия Медведчука, но не потому же, что типа на Кремль работал.

Другой пример: Кучма. У него вообще идеальный жизненный путь советского человека. Нищий парень из села смог получить образование, устроился на производство и дорос до самого верха в полной лояльности к советской власти. Шел на выборы уже в независимой Украине, обещая москволюбивой части электората все, что они хотели. А чем закончилось? Скрутил рога пророссийским сепаратистам в Крыму (Мешкова помните?), реально развивал систему государства и даже оставил идеологическую конструкцию "Украина – не Россия". Да, после Кучмы у нас остался национальный раскол, олигархи и политико-криминальный как бы анклав на Донбассе, но это все тоже не потому, что Кучма типа на Кремль работал.

Поэтому! Не надо подходить к оценке политических деятелей стереотипно. Беларусь, как и Украина, производит собственный политический смысл. И это само по себе антикремлевская штуковина. Бабарико и кто угодно другой в Беларуси будет развивать самостоятельную Беларусь, это уже неотменяемо. Путин может попытаться разве что завоевать эту страну в том или ином виде, но сама она к нему не придет.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Дмитрий Литвин, Виктор Бабарико
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