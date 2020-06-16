Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь и передал подарок

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил своего коллегу из Украины Владимира Зеленского приехать с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III форуме регионов, сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Украине.

Зеленский и Лукашенко встречались в октябре 2019 года в Житомире Фото: president.gov.ua

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол передал заместителю руководителя Офиса президента Игорю Жовкве приглашение от главы республики Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и ответный подарок. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Украине.

"Украинской стороне передано приглашение Лукашенко в адрес Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III форуме регионов. В ходе встречи с Жовквой для президента Украины и его супруги Елены Зеленской переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Республики Беларусь", – говорится в заявлении.

В посольстве привели слова Лукашенко, который сообщил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами".

Отмечается, что дипломаты обсудили состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовку к III форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2020 года в Гродно.

Кроме того, обсуждались также итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире 4 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский в октябре планирует посетить Беларусь с официальным визитом. 11 июня визит обсудили на встрече в Минске руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава администрации президента Беларуси Игорь Сергиенко. Ермак находился в Беларуси, поскольку там проходило заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленский и Лукашенко встречались до этого один раз – в октябре 2019 года в Житомире, где проходил II форум регионов Украины и Беларуси.

I форум регионов Украины и Беларуси состоялся в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.