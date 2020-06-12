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В октябре Зеленский посетит Беларусь, если не помешает эпидемическая ситуация – Офис президента

В октябре в белорусском Гродно должен состояться III форум регионов Украины и Беларуси, в котором запланировано участие президентов двух стран – Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

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Зеленский и Лукашенко встречались в октябре 2019 года в Житомире
Зеленский и Лукашенко встречались в октябре 2019 года в Житомире
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре планирует посетить Беларусь с официальным визитом, сообщила пресс-служба Офиса президента. 

Визит 11 июня обсудили на встрече в Минске руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава администрации президента Беларуси Игорь Сергиенко. Ермак находился в Беларуси, поскольку там проходило заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 

"Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в IIфоруме регионов Украины и Беларуси, который должен состояться осенью в белорусском Гродно", – сказано в сообщении. 

На встрече Ермак и Сергиенко также обсудили углубление украинского-белорусского сотрудничества, в частности в области инфраструктуры.

Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко встречались до этого один раз – в октябре 2019 года в Житомире, где проходил Iфоруме регионов Украины и Беларуси.

I форум регионов Украины и Беларуси состоялся в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и пятый президент Украины Петр Порошенко. 

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Игорь Сергиенко
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