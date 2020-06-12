В октябре Зеленский посетит Беларусь, если не помешает эпидемическая ситуация – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре планирует посетить Беларусь с официальным визитом, сообщила пресс-служба Офиса президента.
Визит 11 июня обсудили на встрече в Минске руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава администрации президента Беларуси Игорь Сергиенко. Ермак находился в Беларуси, поскольку там проходило заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в III форуме регионов Украины и Беларуси, который должен состояться осенью в белорусском Гродно", – сказано в сообщении.
На встрече Ермак и Сергиенко также обсудили углубление украинского-белорусского сотрудничества, в частности в области инфраструктуры.
Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко встречались до этого один раз – в октябре 2019 года в Житомире, где проходил II форуме регионов Украины и Беларуси.
I форум регионов Украины и Беларуси состоялся в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.