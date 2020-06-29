Лукашенко: Выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что запланированные на август 2020 года выборы главы государства "будут интересными".

Как сообщает "Белта", об этом он сказал 29 июня на встрече с активом Минской области.

"Выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю", – заявил белорусский президент.

Он также обвинил оппозицию в попытках дестабилизации в стране и заверил, что не допустит этого.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа этого года. Один из главных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико – был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.