Лукашенко: Выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее

Как сообщает "Белта", об этом он сказал 29 июня на встрече с активом Минской области.
"Выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю", – заявил белорусский президент.
Он также обвинил оппозицию в попытках дестабилизации в стране и заверил, что не допустит этого.
Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа этого года. Один из главных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико – был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.
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