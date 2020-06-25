Лукашенко заявил, что во внутренние дела Беларуси идет вмешательство из-за рубежа

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что собирается поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о "кукловодах", которые якобы стоят за представителями белорусской оппозиции.

Во внутренние дела Беларуси происходит вмешательство из-за рубежа. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил 25 июня во время рассмотрения кадровых вопросов, информирует сайт главы государства.

Речь об этом зашла в связи с предстоящими выборами и требованиями представителей оппозиции провести их честно.

"Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом [РФ Владимиром] Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь не является ядерным государством.

"Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы – обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем", – объяснил президент Беларуси.

Правозащитники из "Весны" рассказали, что с начала мая, когда в Беларуси началась избирательная кампания, в стране задержали минимум 650 человек. 205 из них были оштрафованы, 112 получили административный арест.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок. Сколько кандидатов примет участие в выборах, пока неизвестно. 19 июня истек срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. 22 июня TUT.BY в Центризбиркоме Беларуси сообщили, что необходимое количество подписей (более 100 тыс.) сдали инициативные группы семи претендентов в президенты. Официальную информацию ЦИК пообещал обнародовать после 30 июня, когда проверит все документы.

Банкир Виктор Бабарико, которого СМИ называли главным соперником Лукашенко на выборах, с 18 июня находится под арестом. Правоохранительные органы вменяют ему финансовые преступления.