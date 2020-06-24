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Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико

Юристы претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, конкурента нынешнего президента страны Александра Лукашенко, намерены обжаловать решение районного суда в Минском городском суде.

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18 июня в Минске задержали Бабарико
18 июня в Минске задержали Бабарико
Фото: Виктор Бабарико / Facebook

Центральный районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвокатов претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, признав его задержание законным. Об этом TYT.BY сообщили защитники задержанного Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, отметили правозащитники.

"Теперь постановление районного суда будет обжаловано в Минском городском суде. По закону при рассмотрении такой жалобы суд может признать задержание незаконным и в том случае, когда в отношении задержанного было допущено нарушение права на защиту", – заявили юристы.

18 июня в Минске задержали конкурента на выборах президента Виктора Бабарико. Статью, по которой Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлено обвинение, защитник не называл, сославшись на подписку о неразглашении материалов дела.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок.

19 июня истек срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. 22 июня TUT.BY в Центризбиркоме Беларуси сообщили, что необходимое количество подписей (более 100 тыс.) сдали инициативные группы семи претендентов в президенты. В ЦИК не назвали имена кандидатов, но, по данным издания, среди них есть Лукашенко и Бабарико. Официальную информацию ЦИК пообещал обнародовать после 30 июня, когда проверит подписи.

Теги: Беларусь, выборы, ЦИК, правозащитники, Минск, Газпромбанк, задержание, обвинения, обвинение, суд, заседание, нарушение, Белгазпромбанк
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