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Лукашенко на встрече с оппозицией: Не надо нас дергать и оскорблять. Я пока еще президент

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции заявил, что у него не может быть трех процентов рейтинга.

Лукашенко: Вы хоть верите, что рейтинг у действующего президента три процента?
Лукашенко: Вы хоть верите, что рейтинг у действующего президента три процента?
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не пойдет на фальсификацию выборов, об этом он сказал 22 июня во время встречи с представителями оппозиции в Бресте, сообщил телеканал "Беларусь 1".

Лукашенко подчеркнул, что проблемы, которые есть у оппозиции, кроме него никто не решит.

"Никто власть сегодня в Беларуси не поменяет. Не потому, что мы будем ее посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее [за Лукашенко]. Это вы "Саша - три процента" написали на майках. Ну, вы хоть верите, что рейтинг у действующего президента три процента? Вот даже в этой альтернативной компании и то я больше трех процентов наберу. Так что не надо нас дергать и оскорблять", – отметил Лукашенко.

Он отметил, что коррупционерам в Беларуси делать нечего. 

18 июня в Минске задержали конкурента на выборах президента Виктора Бабарико. Статью, по которой Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлено обвинение, защитник не называл, сославшись на подписку о неразглашении материалов дела.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок. 

19 июня истек срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. 22 июня TUT.BY в Центризбиркоме Беларуси сообщили, что необходимое количество подписей (более 100 тыс.) сдали инициативные группы семи претендентов в президенты. В ЦИК не назвали имена кандидатов, но, по данным издания, среди них есть Лукашенко и Бабарико. Официальную информацию ЦИК пообещал обнародовать после 30 июня, когда проверит подписи.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Виктор Бабарико
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