Суд в Беларуси на закрытом заседании признал законным арест Бабарико

"Защитники, как и сам Виктор Дмитриевич, отмечали грубые нарушения его права на защиту еще в день задержания, когда он находился в здании [Департамента финансовых расследований], требовал адвокатов, а адвокатов не пускали в здание, несмотря на отправленные ими по электронной почте документы о полномочиях и жалобы", – сказал Дмитрий Лаевский.
По словам адвокатов, теперь постановление районного суда будет обжаловано в Минском городском суде: при рассмотрении жалобы суд может признать задержание незаконным и в том случае, когда в отношении задержанного было допущено нарушение права на защиту.
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