Суд в Беларуси на закрытом заседании признал законным арест Бабарико

Центральный районный суд Минска на закрытом заседании 24 июня отклонил жалобу адвокатов и признал законным задержание бизнесмена Виктора Бабарико, который собирался участвовать в выборах президента Беларуси.

Об этом белорусскому изданию TUT.BY сообщили защитники Бабарико Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко.

"Защитники, как и сам Виктор Дмитриевич, отмечали грубые нарушения его права на защиту еще в день задержания, когда он находился в здании [Департамента финансовых расследований], требовал адвокатов, а адвокатов не пускали в здание, несмотря на отправленные ими по электронной почте документы о полномочиях и жалобы", – сказал Дмитрий Лаевский.

По словам адвокатов, теперь постановление районного суда будет обжаловано в Минском городском суде: при рассмотрении жалобы суд может признать задержание незаконным и в том случае, когда в отношении задержанного было допущено нарушение права на защиту.