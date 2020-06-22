Лукашенко после ареста своего конкурента на выборах Бабарико: Подрезали крылья ворюгам

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал избирателей не поддаваться на уловки "каких-то шарлатанов" и заявил, что за годы независимости властям удалось "подрезать крылья" ворам, иначе бы страна оказалась на коленях. Лукашенко сделал заявление на фоне ареста одного из своих главных соперников на президентских выборах – банкира Виктора Бабарико.

Лукашенко: Мы в своей стране разберемся, как следует Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 июня в Бресте, что не позволит решать политические проблемы в стране силовым путем. Стенограмму выступления Лукашенко опубликовала его пресс-служба.

"Я всегда вам говорил: я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда", – сказал Лукашенко.

Он призвал не обращать внимание на то, что Беларуси "подпевают" из-за рубежа.

"Что-то не то делаем… А если наворовал, так ничего страшного… Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях. Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси – использовать что-то в политических целях", – заявил Лукашенко.

Он призвал избирателей "не поддаваться на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов".

"Мы в своей стране разберемся, как следует", – сказал глава государства.

Заявление прозвучало на фоне ареста одного из главных соперников Лукашенко на президентских выборах – банкира Виктора Бабарико.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына задержали.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Бабарико и его сын с прошлой недели находятся в СИЗО КГБ. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок.

19 июня истек срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. 22 июня TUT.BY в Центризбиркоме Беларуси сообщили, что необходимое количество подписей (более 100 тыс.) сдали инициативные группы семи претендентов в президенты. В ЦИК не назвали имена кандидатов, но, по данным издания, среди них есть Лукашенко и Бабарико. Официальную информацию ЦИК пообещал обнародовать после 30 июня, когда проверит подписи.