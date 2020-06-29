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Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, – Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия "оказалась втянута" во все войны и конфликты.

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Лукашенко считает, что Россию "выдавливают" с рынков ЕС и Украины
Лукашенко считает, что Россию "выдавливают" с рынков ЕС и Украины
Фото: ЕРА

Беларусь является единственным союзником современной России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области. Сюжет об этом был показан 28 июня на телеканале "Беларусь 1".

"Россия оказалась втянутой во все войны и конфликты. Кроме этих конфликтов и войн, в которые она оказалась втянута, появились очень серьезные внутренние проблемы. Они связаны с очень серьезным падение цен на углеводороды... и к тому же, как и у нас. появилась у них и политическая пандемия: обнуление, новая конституция. Единственный союзник, который остался у России, – Беларусь", – сказал президент Беларуси.

По его словам, он часто говорит президенту РФ Владимиру Путину, что тот не может воевать против Беларуси.

"Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков: а) Евросоюза и б) Украины. Это очень высокодоходные рынки", – отметил Лукашенко.

4 июня Лукашенко поручил новому составу правительства Беларуси решить проблему зависимости от российского рынка. "Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны диверсифицировать рынки", – заявил президент страны.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, углеводороды, рынки
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