Лукашенко станцевал под песню Повалий

На балу выпускников вузов в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко подтанцовывал под песню приглашенной из Украины эстрадной исполнительницы Таисии Повалий.

Перед концертом Лукашенко выступил на торжественной церемонии Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, 27 июня потанцевал с молодежью на Республиканском балу выпускников вузов, об этом сообщает агентство "Белновости".

Он остался на неформальную часть мероприятия после торжественной церемонии.

Специально приглашенной звездой концерта была эстрадная исполнительница из Украины Таисия Повалий. На кадрах, которые разместило в YouTube TUT.BY, президент подтанцовывает под ее песню, а затем общается с певицей, держа в руке бокал.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Точный список соперников Лукашенко до сих пор неизвестен: Центризбирком заявил, что проверка подписных листов кандидатов продлится до 30 июня.

Банкир Виктор Бабарико, которого СМИ называли главным соперником Лукашенко на выборах, с 18 июня находится под стражей. Силовые органы вменяют ему финансовые преступления.