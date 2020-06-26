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Лукашенко намерен внести "решительные изменения" в конституцию Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении внести "решительные изменения" в конституцию страны.

Об этом Лукашенко заявил 26 июня во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия", пишет "Белта". "Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено – они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать", – отметил он. По словам Лукашенко, изменения должны касаться распределения полномочий в пользу региональных властей.

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