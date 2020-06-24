В Минске возле магазина, который продает символику с надписью "Псіхо3%", задержали около 20 человек

Всех задержанных 23 июня возле минского магазина Symbal.by отпустили, на некоторых составили протоколы об административных правонарушениях. Магазин среди прочего продает футболки и другую сувенирную продукцию с надписью "Псіхо3%" – это намек на прозвище президента Беларуси Александра Лукашенко в интернете Саша Три Процента, отметил телеканал "Настоящее время".

23 июня в Минске очередь в магазин сувенирной продукции Symbal.by разогнал ОМОН, были задержаны около 20 человек, сообщил "Радыё Свабода" сооснователь магазина Никита Бровка.

Среди задержанных был внештатный фотокорреспондент агентства "БелаПАН" Андрей Шавлюга.

Бровка рассказал, что вечером 23 июня около 50 человек выстроились в очередь в магазин, чтобы перед его закрытием раскупить оставшиеся товары. В какой-то момент к очереди подъехало два автозака – и начались задержания.

Собственник магазина Павел Белавус в этот день объявил в Facebook о его закрытии. Он сообщил, что проверки магазина в последнее время возросли, властям начали якобы поступать анонимные жалобы на "неприятные запахи", мол, в оппозиционном магазине занимаются "непонятным производством".

Магазин среди прочего продает футболки и другую сувенирную продукцию с надписью "Псіхо3%". Как отметил телеканал "Настоящее время", в интернете президента Беларуси Александра Лукашенко иногда называют Саша Три Процента: якобы таков его реальный рейтинг в стране.

В начале июня в Минске сотрудники ГАИ остановили курьера, который вез в магазин 419 футболок с надписью "Псіхо3%". Белавус уточнил, что им до сих пор неизвестно, на каком основании футболки были конфискованы.

Представительница МВД Беларуси Наталья Ганусевич сообщила "Радыё Свобода", что причиной задержания людей возле магазина стало якобы препятствование проезду автомобиля.

"Выезжал автомобиль, а люди, стоявшие рядом с магазином, не давали ему проехать. В целях пресечения противоправных действий, выразившихся в блокировке автомобиля, выехал наряд милиции", – сказала она.

ВИДЕО

Задержание людей возле минского магазина 23 июня. Видео: Радыё Свабода / YouTube

По данным правозащитного центра "Весна", около полуночи всех задержанных отпустили (их точное число до сих пор неизвестно). На некоторых задержанных составили протокола об административных правонарушениях – по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. В протоколах значится, что участники мероприятия выкрикивали лозунги "Стоп таракан!" и "Уходи".

24 июня на странице Symbal.by в Instagram сообщили, что возле магазина, несмотря на вчерашние задержания, опять выстроилась очередь.

Правозащитники из "Весны" рассказали, что с начала мая, когда в Беларуси началась избирательная кампания, в стране задержали минимум 650 человек. 205 из них были оштрафованы, 112 получили административный арест.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок. Сколько кандидатов примет участие в выборах, пока неизвестно. 19 июня истек срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. 22 июня TUT.BY в Центризбиркоме Беларуси сообщили, что необходимое количество подписей (более 100 тыс.) сдали инициативные группы семи претендентов в президенты. Официальную информацию ЦИК пообещал обнародовать после 30 июня, когда проверит все документы.

Банкир Виктор Бабарико, которого СМИ называли главным соперником Лукашенко на выборах, с 18 июня находится под арестом. Правоохранительные органы вменяют ему финансовые преступления.