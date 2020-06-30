МИР Short News

ЦИК Беларуси проверил подписи кандидатов в президенты. Один из оппонентов Лукашенко выбыл из гонки

Бывший белорусский дипломат Валерий Цепкало выбыл из президентской гонки, так как Центризбирком Беларуси признал действительными только 75 тыс. из 160 тыс. подписей в его поддержку. Для регистрации кандидатом необходимо не меньше 100 тыс. подписей.

Как сообщает белорусский портал TUT.BY, борьбу за президентский пост продолжат шесть кандидатов. В частности, это один из главных соперников действующего президента Александра Лукашенко банкир Виктор Бабарико (ЦИК признал действительными 165 744 подписи в его поддержку), у Лукашенко – 1 939 572 подписи, бывший депутат парламента Анна Канопацкая (146 588), председатель партии "Грамада" Сергей Черечень (143 109), сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев (106 841) и Светлана Тихановская, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского (104 757). Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа этого года. Один из главных соперников Лукашенко – банкир Виктор Бабарико – был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".